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        Kilis'te kaybolan buzağı jandarma tarafından bulundu

        Kilis'in Polateli ilçesinde kaybolan buzağı jandarma ekiplerince ormanlık alanda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 15:05 Güncelleme: 06.11.2024 - 15:06
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        Kilis'te kaybolan buzağı jandarma tarafından bulundu
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        Kilis'in Polateli ilçesinde kaybolan buzağı jandarma ekiplerince ormanlık alanda bulundu.

        Merkeze bağlı Duruca köyünde yaşayan H.D, buzağısının ahırda olmadığını görmesi üzerine kendi imkanlarıyla aramaya başladı.

        Hayvanını bulamayan H.D, Kilis İl Jandarma Komutanlığından yardım istedi.

        Bunun üzerine köyün çevresinde detaylı arama yapan ekipler, buzağıyı köyün yakınlarında arazide buldu.

        Hayvan, sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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