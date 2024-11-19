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        Kilis'te zeytin hırsızlığına karşı karadan ve havadan denetim

        Kilis'te jandarma ekipleri, hasadına başlanan zeytinde, hırsızlık olaylarının yaşanmaması için karadan ve havadan denetim yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 15:35 Güncelleme: 19.11.2024 - 16:00
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        Kilis'te zeytin hırsızlığına karşı karadan ve havadan denetim
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        Kilis'te jandarma ekipleri, hasadına başlanan zeytinde, hırsızlık olaylarının yaşanmaması için karadan ve havadan denetim yapıyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre kentte 312 bin dekar alanda zeytin yetiştiriliyor.

        Terör suçları başta olmak üzere kentte meydana gelen olayların aydınlatılması ve faillerinin yakalanması amacıyla görev yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hasat zamanında zeytin hırsızlarına karşı da denetim yapmaya başladı.

        Musabeyli ilçesine bağlı Karbeyaz ve Üçpınar köylerindeki zeytin bahçelerini gezen ekipler, dronla da bölgede denetim yaptı.

        Güvenlik korucusu ve asayiş timlerince devriyelerini sürdüren ekipler, zeytin hırsızlığının önlenmesi amacıyla üreticileri tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

        Zeytin üreticisi Necibe Çelebi, AA muhabirine, jandarmanın yaptığı bu tür uygulamaları önemli bulduğunu söyleyerek ekiplere teşekkür etti.

        Karbeyaz Köyü Muhtarı İzzettin Çelebi de ekiplere teşekkür ederek, "Jandarmamız zeytin hırsızlığını önlemek için 7/24 devriye geziyor. Bu hizmetten çok memnunuz. Allah razı olsun." dedi.

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