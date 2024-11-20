Kilis'te silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Öte yandan R.A ile iki kardeş arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Haydarlar köyünde şüpheli R.A.(48), aracın içindeki kardeşler Fatih Polat (34) ile Mustafa Polat'a (38) tabanca ile ateş etti.

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