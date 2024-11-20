Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kilis'in Musabeyli ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 20:31 Güncelleme: 20.11.2024 - 20:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kilis’in Musabeyli ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı.

        Haydarlar köyünde şüpheli R.A.(48), aracın içindeki kardeşler Fatih Polat (34) ile Mustafa Polat'a (38) tabanca ile ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Fatih Polat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Mustafa Polat ise Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Fatih Polat'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Olay yerinden kaçan şüpheli R.A'nın yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

        Öte yandan R.A ile iki kardeş arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ukrayna'dan Rusya'ya İngiliz füzeleriyle saldırı
        Ukrayna'dan Rusya'ya İngiliz füzeleriyle saldırı
        MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
        MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
        "Hastane sahibi yoğun bakımdaki kameraları çıkarttı!"
        "Hastane sahibi yoğun bakımdaki kameraları çıkarttı!"
        Forvetsiz değil hedef santrforsuz
        Forvetsiz değil hedef santrforsuz
        Yarın için 46 kente "sarı" alarm uyarısı! Pazar günü kar geliyor!
        Yarın için 46 kente "sarı" alarm uyarısı! Pazar günü kar geliyor!
        Beşiktaş yeni mobil uygulamasını tanıttı!
        Beşiktaş yeni mobil uygulamasını tanıttı!
        Transfer için gözler Friedel'da!
        Transfer için gözler Friedel'da!
        Toparlanma ne zaman satın alınır?
        Toparlanma ne zaman satın alınır?
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        20 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        20 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Oosterwolde'den ayrılık itirafı!
        Oosterwolde'den ayrılık itirafı!
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Ergenlik fotoğrafı ortaya çıktı
        Ergenlik fotoğrafı ortaya çıktı
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması
        "İyi ki benim babamsın"
        "İyi ki benim babamsın"
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz

        Benzer Haberler

        Arazi kavgasında 2 kardeş yaşamını yitirdi
        Arazi kavgasında 2 kardeş yaşamını yitirdi
        Kilis'te depremin ardından inşa edilen köy evlerinde yaşam başladı
        Kilis'te depremin ardından inşa edilen köy evlerinde yaşam başladı
        Kilis'te kaybolan küçükbaş hayvanlar jandarma tarafından bulundu
        Kilis'te kaybolan küçükbaş hayvanlar jandarma tarafından bulundu
        Kilis'te zeytin hırsızlığına karşı karadan ve havadan denetim
        Kilis'te zeytin hırsızlığına karşı karadan ve havadan denetim
        Kilis'te 2 bin 986 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
        Kilis'te 2 bin 986 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
        Kilis Zeytin Festivali sona erdi
        Kilis Zeytin Festivali sona erdi