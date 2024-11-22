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        Şef Ömür Akkor'un ismi Kilis'te parka verildi

        Kilisli şef Ömür Akkor'un ismi Kilis'te yapılan parka verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 16:25 Güncelleme: 22.11.2024 - 16:26
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        Şef Ömür Akkor'un ismi Kilis'te parka verildi
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        Kilisli şef Ömür Akkor'un ismi Kilis'te yapılan parka verildi.

        Vali Tahir Şahin, açılıştaki konuşmasında, parkın şehre hayırlı olması temenni ederek, kent genelindeki yeşil alanların sayısının arması gerektiği dile getirdi.

        Ömür Akkor ise Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ne yapılan ve isminin verildiği parkı açmanın sevincini yaşadığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

        Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri parkı gezdi.

        AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Belediye Başkanı Hakan Bilecen ve vatandaşların katıldığı parkın açılışı halk oyunları gösterisiyle son buldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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