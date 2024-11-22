Şef Ömür Akkor'un ismi Kilis'te parka verildi

Ömür Akkor ise Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ne yapılan ve isminin verildiği parkı açmanın sevincini yaşadığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Tahir Şahin, açılıştaki konuşmasında, parkın şehre hayırlı olması temenni ederek, kent genelindeki yeşil alanların sayısının arması gerektiği dile getirdi.

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