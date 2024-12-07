CHP Genel Başkanı Özel, Kilis'te "Halk Buluşması"na katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kilis'te Halk Buluşması'na katıldı.

Özel, kentteki bir düğün salonunda düzenlenen "Halk Buluşması"nda Kilis'te bulunmaktan duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Kilis'e İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın desteğinin süreceğini belirten Özel, hizmetlerinden dolayı partisinin belediye başkalarına teşekkür etti.

Özel, iktidarın emekli ve asgari ücretlilere büyük zarar verdiğini savunarak, "Her emeklinin bir asgari ücret alması lazım ama asgari ücretin de 30 bin lira olması lazım. Asgari ücretliler, bu iktidar geldiğinde 1 asgari ücretle 7 çeyrek altın alıyordu. Bugünkü hesapla 35-36 bin lira ama bugün asgari ücretle sadece 3 çeyrek altın alıyor." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine ve partisine hakaret ettiğini öne süren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendisi 'Abdullah Öcalan'ı Meclis'e getirelim' diyor sonra CHP'ye 'teröristlerle iş birliği yapıyor' diyor. Biz çok net bu ülkede savaş bitecekse, çatışmalar bitecekse, şehitler gelmeyecekse, annelerin gözünün yaşı dinecekse Meclis'te oturur konuşuruz. Bütün partiler bir arada oturur ama bir şartımız olur, ilk gün ve son gün şehit aileleri ve gaziler gelecek, gözlerinin içine bakacağız, rızalıklarını alacağız. Öyle oturduğun yerden senin söylediğin, senin dediğin gibi olsun dediğinde toplumsal mutabakat olmaz. Ama kendi yaptığına bakmaz, bize dünya kadar hakaret etmiş... Hemen ben o hakaretlere karşı cevap vereceğim, onu söyleyeceğim, bunu söyleyeceğim, bu arada zaman dolacak neyi söyleyemeyeceğim çeyrek altın hesabını söyleyemeyeceğim, emekliyi konuşamayacağım, yayın bitecek asgari ücretliye bir şey diyemeyeceğim, fıstık üreticisinin Antep'te çektiklerini miting yapmışım onları dile getiremeyeceğim. Buradaki zeytin, üzüm üreticisinin sorununu, sığınmacı sorununu, esnafın yaşadıklarını söylemeyeceğim...Bunları söyleyeceğim Devlet Bey bana böyle böyle demiş onlara cevap vereceğim. Bu sorunları konuşacağız, bu sorunları."