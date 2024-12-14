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        Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor

        İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 11:12 Güncelleme: 14.12.2024 - 11:37
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        Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor
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        İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

        Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

        Türkiye'ye 13 yıl önce sığınan Ahmet Kamil (37), tekstil işiyle uğraştığını, ülkesindeki gelişmelerin ardından vatanına döneceğini söyledi.

        Kamil, "Savaş bitti ülkemize, vatanımıza döneceğiz. Türkiye'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Türkiye çok güzel, çok memnunuz Türkiye'den." dedi.

        Mahmut Haffar (30) ise 10 yıl önce Türkiye'ye geldiğini söyledi.

        Haffar, "Burada evlendim 3 çocuğum oldu. Savaş bitti ülkeme döneceğim. 10 yıldır ülkemi görmedim. Türk halkına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Türkiye'ye 5 yıl önce sığınan ve Halep'te elektrik mühendisi olan Hasan Mahmut Hammel (75) de vatanına dönmek istediğini anlatarak, "Allah başkanımızı onurlandırsın. Recep Tayyip Erdoğan bizim ve sizin başkandır. O Müslümanların başkanıdır, bize yardım etti, ülkemize daha fazla yardım etme niyetindedir. O sadece sizin değil bizim de reisimiz. O bütün Müslüman aleminin reisidir." ifadelerini kullandı.

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