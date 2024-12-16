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        Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor

        İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 12:12 Güncelleme: 16.12.2024 - 12:36
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        Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor
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        İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

        Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

        Ülkesine dönmek için sınır kapısına gelen 45 yaşındaki Muhammet Taha, ev sahipliğinden dolayı Türk milletine teşekkür etti.

        Taha, "Türkiye bize çok yardım etti. Türk halkından ve Başkan Erdoğan'dan Allah razı olsun. Savaş bitti, Esed gitti, artık her şey güzel olacak." dedi.

        Ailesiyle 10 yıl önce geldiği Türkiye'den ayrılan 17 yaşındaki Ali Mustafa, "Türkiye'de çalıştık, okuduk. Şimdi durumlar iyi oldu, Suriye'ye gideceğiz inşallah." diye konuştu.

        Türkiye'ye teşekkür eden Mustafa, "Allah razı olsun, Türkiye'nin ekmeğini yedik, teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        Ülkesine ailesiyle dönen 14 yaşındaki Fatma Zehra Hüseyin, 3 yaşında Türkiye'ye geldiğini söyledi.

        Türkiye'de okula gittiğini ve Türkçe öğrendiğini dile getiren Hüseyin, "Ülkeme döneceğim için çok mutluyum. Savaş bitti, ülkemize döneceğiz. Türkiye'ye teşekkür ediyorum." dedi.

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