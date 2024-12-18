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        Türkiye'deki Suriyelilerin Kilis'ten ülkelerine dönüşü sürüyor

        İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 11:32 Güncelleme: 18.12.2024 - 11:44
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        Türkiye'deki Suriyelilerin Kilis'ten ülkelerine dönüşü sürüyor
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        İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

        Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

        Ülkesine dönmek için sınır kapısına gelen 16 yaşındaki Muhammet Aldaki, ev sahipliğinden dolayı Türk milletine teşekkür etti.

        Aldaki, 2 yaşındayken Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Allah Türkiye'den razı olsun, bize kapılarını açtı. Türkiye'de hem kasaplık hem inşaat ustalığı öğrendim. İki mesleğim oldu. Bu öğrendiğim meslekleri ülkemde sürdüreceğim ve kendi işimi yapacağım." dedi.

        Muhammet Elkasım (16) da 2 yıl önce Türkiye'ye geldiğini dile getirerek, "Savaş bitti, Esed gitti, ülkeme dönüyorum. Çok teşekkürler Türkiye." diye konuştu.

        - Kedisini de yanında götürdü

        Ailesiyle ülkesine dönecek olan 11 yaşındaki Mahmut Zen ise sınır kapısına kedisini de getirdi.

        Zen, "Savaş bitti, kedimi de Suriye'ye götüreceğim. Kedimi çok seviyorum." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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