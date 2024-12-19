Ülkelerine dönen Suriyeli sığınmacılar, Türkleri Suriye'de misafir etmek istiyor

ENES CANLI - Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrası Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, Beşşar Esed'in 8 Aralık'ta ülkeden kaçmasının ardından büyük sevinç duyduklarını, Türk halkına misafirperverlikleri için teşekkür ettiklerini, memleketlerine dönmek istediklerini söyledi.

Suriye'deki Baas rejiminin 8 Aralık'ta yıkılmasından sonra Türkiye'den Suriye'ye açılan sınır kapılarında dönüşler sürüyor.

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar, eşyalarını toplayarak sınır kapılarına doğru yöneldi. Kilis'e bağlı Öncüpınar Sınır Kapısı da özellikle Halep ve çevresindeki kentlerden gelenlerin ülkelerine dönmek için yöneldiği noktalardan birisi oldu. AA muhabirine konuşan Öncüpınar Sınır Kapısı'ndaki Suriyeliler, "memleketlerini çok özlediklerini, Baas rejiminin yıkılmasıyla büyük sevinç yaşadıklarını, Türkiye ve Türk halkına teşekkür ettiklerini, Türkleri Suriye'de ağırlamak istediklerini" anlattı.

Halep kentinden 11 yıl önce Türkiye'ye gelen üç çocuk babası Muhammed Oso (27), Esed gittiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Türkiye, bizi aldığı için çok teşekkür ediyoruz. Burada her şey çok güzeldi, çok memnunuz." dedi. Memleketine döndüğünde ilk önce 11 yıldır görmediği evine, mahallesine gideceğini anlatan Oso, Halep'te ailesinin birkaç evinin bulunduğunu, bunlardan bazılarının yıkıldığını, bazılarınınsa sağlam olduğunu söyledi.

Oso, Türk mutfağında "içli köfte", Halep'te "kıbbe" diye isimlendirilen yemeği memleketinde yemek istediğini, bunun yanı sıra tüm Suriye'yi gezmek istediğini dile getirdi. Türk halkına mesaj gönderen Oso, "Bizleri aldığı için Türk halkına çok teşekkür ediyoruz. Burada çok güzel yaşadık, hiçbir sıkıntı çıkmadı. Çok memnunuz. İnşallah bize de bekleriz, inşallah Türkler de bizi ziyarete gelir, çok mutlu oluruz." dedi.

- "Arkadaşlarım varsa onlarla sohbet edeceğiz ama ağlayacağız da" Suriyeli evli ve dört çocuk babası Ahmed Eliyd (30), 2014'te ailesiyle Gaziantep'e sığındığını anlattı. Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan kardeşini Suriye'ye uğurladığını dile getiren Eliyd, annesinin tedavisinin tamamlanmasının ardından memleketlerine dönmek istediğini belirtti.

Eliyd, Baas rejiminin yıkılmasına ilişkin duygularını, "Anlatamayız. Burada sınırdaki (Suriye) toprakları öpmek istiyoruz. Çok özledik. Esed kaçtığı zamandan beri kuş nasıl uçuyorsa biz onun gibi uçuyoruz. Allah'ın izniyle iki üç ay sonra gitmeyi düşünüyorum." sözleriyle dile getirdi. Halep'e gittiğinde mahallesine dönmek istediğini anlatan Eliyd, "Arkadaşlarım varsa onlarla sohbet edeceğiz ama ağlayacağız biraz da çünkü evler yıkıldı. Bayağı ağlayacağız hem sevinçten hem üzüntüden." dedi.

Eliyd, Halep'te "Mahşiye" isimli etli kabak dolmasını Türkiye'deyken de pişirdiklerini ancak memlekette eskiden olduğu gibi yeniden yemek istediğini anlattı. Türk halkına teşekkür eden Eliyd, yavaş yavaş ülkelerini toparlayacaklarını söyledi. - "Esed'in gittiğini duyunca hemen secde ettim, ağladım" Bacağından yaralandığı için tekerlekli sandalyeyle akrabasını uğurlamak üzere sınır kapısına gelen Suriye'nin Halep kentine bağlı el-Bab beldesinden Muhammed Ali Şibli (24), 3 yıldır Türkiye'de yaşadığını söyledi.

Şibli, Kilis'te yaşadığını, üniversitede Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü'nde okuduğunu belirterek, Türkiye'de eğitim gören kardeşlerinin bu öğretim yılını tamamlaması durumunda Suriye'ye döneceklerini anlattı. Beşşar Esed'in Suriye'den kaçtığı gün yaşadıklarını paylaşan Şibli, şunları kaydetti:

"O duygular bize farklı geldi. Hiç yaşamadık öyle duygular. O gece sabah 04.00'e kadar uyumadım, bekledim, sonra uyuyakalmışım. Sabah kalktığımda kardeşim bana 'Esed gitti.' deyince telefonuma baktım, haberi görünce ağlamaya başladım. Hemen kıbleye yöneldim, secde ettim. Bayağı ağladım. Duygularımız o andan şimdiye kadar, anneme söyledim bunları da, zafer duygusu, mutluluktan daha fazlaydı. Hiç yaşamadığım bir duygu, ağabeyim evlenince çok mutluydum ama 8 Aralık'ta bugüne kadar yaşamadığım bir mutluluk yaşadım."

Şibli, Suriye'ye döndükten sonra tüm ülkeyi dolaşmak istediğini, Halep'i çok özlediğini, Türkiye'nin başkenti Ankara'ya bile gittiğini ama halen Suriye'nin başkenti Şam'ı göremediğini söyledi. Şam'ı çok sevdiğini, sosyal medyada görüntülerini paylaştığını anlatan Şibli, Emevi Camisi, Emevi Meydanı, Halep Kalesi'ne gitmek istediğini belirtti.