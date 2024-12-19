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        Türkiye'deki Suriyelilerin Kilis'ten ülkelerine dönüşü sürüyor

        İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 13:14 Güncelleme: 19.12.2024 - 13:32
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        Türkiye'deki Suriyelilerin Kilis'ten ülkelerine dönüşü sürüyor
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        İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

        Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

        Ülkesine dönmek için sınır kapısına gelen 35 yaşındaki Muhammet Mustafa, ev sahipliğinden dolayı Türk milletine teşekkür etti.

        Türkiye'ye 14 yıl önce sığındığını belirten Mustafa, "Türkiye'de kaportacılık yaptım. Suriye'de savaş bitti ve ülkemize dönüyoruz. Türk halkına ve Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum." dedi.

        Mustafa Mustafa (12) ise 10 yıl önce ailesiyle Türkiye'ye geldiğini anlatarak, "Türkiye'de okula gittim. Türk halkından Allah razı olsun. Hepiniz baş tacısınız. Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ederim." diye konuştu.

        Rıdvan Hamame (13) de ülkesine dönecek olmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

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