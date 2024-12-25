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        Türkiye'deki Suriyelilerin Kilis'ten ülkelerine dönüşü sürüyor

        İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 15:08 Güncelleme: 25.12.2024 - 15:14
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        Türkiye'deki Suriyelilerin Kilis'ten ülkelerine dönüşü sürüyor
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        İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

        Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Gönüllü Geri Gönderme Birimi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

        Ülkesine dönmek üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Fatma Alarda (43), iç savaş nedeniyle Türkiye’ye sığındığını belirterek, "Allah bir daha o günleri bize yaşatmasın, çok eziyet çektik. Allah'a şükürler olsun Türkiye'de herkes bize kucak açtı. Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Allah Türkiye'ye zarar vermesin." dedi.

        Merih Şıh Muhammet (28) de "Savaş bitti, Esed gitti. Türkiye'ye çok teşekkür ederim, çok yardım ettiler bize. Şimdi Suriye'ye gidiyorum, orada bir şey kalmadı. Allah razı olsun sizden." ifadelerini kullandı.

        Türkiye'ye 8 yıl önce sığınan Muhammet Remzo (47) ise ülkesinde savaşın bittiğini belirterek "Sağ olsun Türkiye bize gerekeni fazlasıyla yaptı. Türkiye ile Suriye zaten kardeş ülke. Türkiye'ye kalbimizden teşekkür ederiz." diye konuştu.

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