Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kilis'te temaslarda bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kilis Valiliğini ziyaret etti, gençlerle buluştu.



Bir dizi program için kentte gelen Uraloğlu, Valilik ziyaretinde Şeref Defteri'ni imzaladı.



Vali Ömer Kalaylı'dan kentteki yatırımlar hakkında bilgi alan Bakan Uraloğlu, daha sonra basına kapalı gerçekleştirilen İl Koordinasyon toplantısına başkanlık etti.



Uraloğlu ile beraberindekiler, Kilis Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gazi Albay Murat Cumhur Muhtar'ı evinde ziyaret etti.



Bakan Uraloğlu daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi.



Kentte olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Uraloğlu, kendi nüfusu kadar Suriyeliye ev sahipliği yapan Kilislilere teşekkür etti.



Kilis Valisi Ömer Kalaylı da genç sporcuların başarılarından gurur duyduklarını kaydetti.



Selamlama konuşmalarının ardından, programın soru-cevap kısmı basına kapalı gerçekleşti.



Programa AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, kurum müdürleri, antrenörler ve gençler katıldı.

