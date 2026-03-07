Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Haberleri

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kilis'te temaslarda bulundu

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kilis Valiliğini ziyaret etti, gençlerle buluştu.

        Giriş: 07.03.2026 - 15:45
        Bir dizi program için kentte gelen Uraloğlu, Valilik ziyaretinde Şeref Defteri'ni imzaladı.

        Vali Ömer Kalaylı'dan kentteki yatırımlar hakkında bilgi alan Bakan Uraloğlu, daha sonra basına kapalı gerçekleştirilen İl Koordinasyon toplantısına başkanlık etti.

        Uraloğlu ile beraberindekiler, Kilis Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gazi Albay Murat Cumhur Muhtar'ı evinde ziyaret etti.

        Bakan Uraloğlu daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi.

        Kentte olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Uraloğlu, kendi nüfusu kadar Suriyeliye ev sahipliği yapan Kilislilere teşekkür etti.

        Kilis Valisi Ömer Kalaylı da genç sporcuların başarılarından gurur duyduklarını kaydetti.

        Selamlama konuşmalarının ardından, programın soru-cevap kısmı basına kapalı gerçekleşti.

        Programa AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, kurum müdürleri, antrenörler ve gençler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

