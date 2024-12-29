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        AK Parti Kilis 7. Olağan Gençlik Kolları Kongresi yapıldı

        AK Parti Kilis 7. Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 16:49 Güncelleme: 29.12.2024 - 16:51
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        AK Parti Kilis 7. Olağan Gençlik Kolları Kongresi yapıldı
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        AK Parti Kilis 7. Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi yapıldı.

        Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        AK Parti Gençlik Kolları MKYK Üyesi Taha Kara, kongrede yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir tarafında Gençlik Kolları kongrelerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Kilis'te olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Kara, şunları kaydetti:

        "Gençliğinle geleceğe yön ver derken, meselemiz sadece Kilis değil, meselemiz sadece İstanbul, Ankara, Hakkari değil. Bizim 81 ilimizin ötesinde coğrafyamızın uzandığı, atalarımızın izi olduğu her yerde bizim gönlümüzde var elhamdülillah. Onların haklarını, hukuklarını zalime dimdik karşısında duracak çok şükür cesaretimiz ve Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımıza yol arkadaşlığı yapmak onla birlikte siyaset yapmak çok ciddi bir vazifedir."

        AK Parti Kilis İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı da kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

        AK Parti Kilis Gençlik Kolları Başkanlığı'na Muhammet Osman Aykanat'ın seçildiği kongreye, önceki dönem gençlik kolları başkanları ile partililer katıldı.

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