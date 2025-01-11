Kilis Belediye Başkanı Bilecen, gazetecilerle bir araya geldi

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bilecen, bir kafede yaptığı konuşmada gazetecilik mesleğinin özveriyle fedakarlık isteyen bir meslek olduğunu söyledi.

Gazeteciliğin toplumun aynası ve vicdanı olduğunu belirten Bilecen, "Halkın doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını sağlamak adına gece gündüz demeden çalışan gazetecilerimiz, demokrasinin temel taşlarından biridir. Zorlu koşullara, zaman baskısına ve türlü engellere rağmen kamuoyunu aydınlatmak için gösterdikleri özveri takdire şayandır." ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin kamu görevi yaptıklarını aktaran Bilecen, "Bu anlamlı gün vesilesiyle mesleklerini onuruyla ve azimle sürdüren tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Kaleminiz güçlü, sesiniz özgür, yolunuz açık olsun." dedi.