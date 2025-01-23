Kilis'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Küçükoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada şu an itibarıyla tüm yolların açık olduğunu, köy yollarında her türlü tedbirin alındığını söyledi.

Musabeyli ilçesine bağlı Delifakıkaradut, Körahmethöyüğü, Bozkaya ile merkeze bağlı Çukuroba köylerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bölge beyaza büründü.

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