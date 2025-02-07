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        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kilis Valiliğini ziyaret etti

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bazı programlara katılmak üzere geldiği Kilis'te Valiliği ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 10:53 Güncelleme: 07.02.2025 - 10:53
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        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kilis Valiliğini ziyaret etti
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        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bazı programlara katılmak üzere geldiği Kilis'te Valiliği ziyaret etti.

        Vali Tahir Şahin tarafından karşılanan Erbaş, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ardından ikili, basına kapalı toplantı yaptı.

        Programda, İl Müftüsü Alettin Bozkurt da yer aldı.

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