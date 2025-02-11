Kilis'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Küçükoğlu, AA muhabirine, şu an itibarıyla tüm yolların açık olduğunu ve köy yollarında her türlü tedbirin alındığını söyledi.

Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Delifakıkaradut, Çakmak ve Bozkaya köyleri, etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

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