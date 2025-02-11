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        Kilis'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

        Kilis'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 12:39 Güncelleme: 11.02.2025 - 12:39
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        Kilis'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
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        Kilis'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Delifakıkaradut, Çakmak ve Bozkaya köyleri, etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Küçükoğlu, AA muhabirine, şu an itibarıyla tüm yolların açık olduğunu ve köy yollarında her türlü tedbirin alındığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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