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        Kilis'te çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi öldü

        Kilis'te çıkan yangında dumandan etkilenen 96 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 13:45 Güncelleme: 11.02.2025 - 13:45
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        Kilis'te çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi öldü
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        Kilis'te çıkan yangında dumandan etkilenen 96 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

        Polat Paşa Mahallesi Çimenli Sokak’taki tek katlı evde sobanın üzerine bırakılan odunların tutuşmasıyla yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Evde yapılan kontrollerde, dumandan etkilenen Hüseyin Gürler'in (96) karbonmonoksit zehirlenmesiyle hayatını kaybettiği tespit edildi.

        Gürler'in cenazesi, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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