Kilis'te çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi öldü
Kilis'te çıkan yangında dumandan etkilenen 96 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
Kilis'te çıkan yangında dumandan etkilenen 96 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
Polat Paşa Mahallesi Çimenli Sokak’taki tek katlı evde sobanın üzerine bırakılan odunların tutuşmasıyla yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Evde yapılan kontrollerde, dumandan etkilenen Hüseyin Gürler'in (96) karbonmonoksit zehirlenmesiyle hayatını kaybettiği tespit edildi.
Gürler'in cenazesi, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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