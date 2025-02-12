Kilis'te, asayiş ve güvenlik toplantısı gerçekleştirildi

Kilis Valisi Tahir Şahin, kentteki asayiş çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şahin, Valilik Toplantı Salonunda gazetecilere, kentteki asayiş suçlarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

Güvenlik, asayiş ve diğer olaylarla ilgili 2025 yılı ocak ayının değerlendirmesini yapan Şahin, kentte kurumların uyum içinde çalışarak elinden gelen gayreti en iyi şekilde gösterdiğini belirtti.

Ocak ayında terörle mücadele faaliyetleri kapsamında 32 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Şahin, "FETÖ terör örgütüne yönelik olarak 3 operasyon gerçekleştirmiş ve 3 kişi göz altına alınarak haklarında adli işlem başlatılmıştır. DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak da 3 operasyon yapıldı ve 3 kişi göz altına alınmış ve 1 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmıştır." dedi.

Uyuşturucuyla mücadeleyi önemsediklerine dikkati çeken Şahin, "Uyuşturucuyla mücadelede ocak ayı içerisinde 22 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında 20 şahıs gözaltına alındı. Bunların 18’i tutuklandı. 1 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi." dedi.

Kilis'te asayiş olayları ile mücadele kapsamında 69 şahsın yakalandığını anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Ocak ayı içerisinde yaptığımız çalışmalar neticesinde hapis cezasıyla aranan 69 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Aranan toplam 191 şahıs hakkında da gerekli işlemler yapılmıştır."

Şahin, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 2024 yılı verilerini paylaşarak, "2024 yılında 4 operasyon gerçekleştirilmiş, yapılan operasyonlar sonucunda yakalanan 11 organizatörün 4'ü tutuklanmış ve 2 araca el konulmuştur." ifadelerini kullandı.

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun ile diğer ilgililer katıldı.