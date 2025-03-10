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        Kilis'te deprem sonrası 10 yeni okul inşa edildi

        İBRAHİM ÖZCAN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Kilis'te 10 yeni okul inşa edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 11:09 Güncelleme: 10.03.2025 - 11:09
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        Kilis'te deprem sonrası 10 yeni okul inşa edildi
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        İBRAHİM ÖZCAN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Kilis'te 10 yeni okul inşa edildi.

        Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Kilis'te orta ve ağır hasar alan 36 okul ekiplerce kontrollü olarak yıkıldı.

        Depremin hemen ardından eğitim kurumlarının ayağa kaldırılması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında 10 okul yeniden eğitim öğretime açıldı.

        - 10 okulun da gelecek eğitim-öğretim yılında açılması planlanıyor

        Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, AA muhabirine, kentte deprem öncesi 210 okulda eğitim verildiğini hatırlattı.

        Depremde orta ve ağır hasar gören 36 okulun ekiplerce yıkıldığını anlatan Altay, şunları kaydetti:

        "Geriye kalan 174 okulumuzda dönüşümlü olarak ikili eğitime devam ettik. Depremin ardından hızla devam eden eğitim yatırımlarımız kapsamında 10 okulumuzu bir yılda tamamlayıp öğretmen ve öğrencilerimizin hizmetine sunduk. İnşaatları devam eden 10 okulumuzu da önümüzdeki 2025-2026 eğitim öğretim yılı başında açmış olacağız. İnşaatına yeni başladığımız 8 okulumuzu ise 2026-2027 eğitim öğretim döneminin başında açmayı planlıyoruz."

        Yapımı tamamlanan okulların açılmasıyla kentteki derslik sayısının 1728'e yükseldiğini belirten Altay, 2025 yılı yatırım programına alınan 16 okul binasının yapımı için gerekli izinlerin alındığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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