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        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 18:13 Güncelleme: 28.03.2025 - 18:14
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        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
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        Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kentte uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda, gözaltına alınan şüpheli H.C'nin üzerinde 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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