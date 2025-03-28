Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kentte uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

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