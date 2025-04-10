Kilis'te, asayiş ve güvenlik toplantısı gerçekleştirildi

Kilis Valisi Tahir Şahin, kentteki asayiş çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şahin, Valilik Toplantı Salonunda gazetecilere, kentteki asayiş suçlarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

Güvenlik, asayiş ve diğer olaylarla ilgili 2025 yılı şubat ve mart aylarının değerlendirmesini yapan Şahin, kentte kurumların uyum içinde çalışarak elinden gelen gayreti en iyi şekilde gösterdiğini belirtti.

Şubat ve mart aylarında terörle mücadele faaliyetleri kapsamında 80 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Şahin, "FETÖ terör örgütüne yönelik olarak 2 operasyon gerçekleştirmiş ve 2 kişi göz altına alınarak haklarında adli işlem başlatılmıştır. DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak da 7 operasyon gerçekleştirilmiş, operasyonlar sonucu 8 kişi göz altına alınmış, 3 kişi tutuklanmış ve 4 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmıştır." dedi.

Kilis'te asayiş olayları ile mücadele kapsamında 126 şahsın yakalandığını anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Aranan şahıslara yönelik olarak şubat ve mart aylarında yaptığımız çalışmalar neticesinde hapis cezasıyla aranan toplam 126 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Aranan toplam 409 şahıs hakkında da gerekli işlemler yapılmıştır."

Uyuşturucuyla mücadeleyi önemsediklerine dikkati çeken Şahin, "Bu yılın şubat ve mart aylarında uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik olarak yapılan 12 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında 17 şahıs gözaltına alındı. Bunların 13’ü tutuklandı. 6 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi." dedi.

Şahin, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 2025 yılı şubat ve mart aylarının verilerini paylaşarak, "Son iki ayda 16 operasyon gerçekleştirilmiş, yapılan operasyonlar sonucunda 7 kişi tutuklanmış ve 6 araca el konulmuştur." ifadelerini kullandı.

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun ile diğer ilgililer katıldı.