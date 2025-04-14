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        Kilis'te dönerciler denetlendi

        Kilis'te döner satışı yapan işletmeler denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 14:52 Güncelleme: 14.04.2025 - 14:55
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        Kilis'te dönerciler denetlendi
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        Kilis'te döner satışı yapan işletmeler denetlendi.

        Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince dönercilerde gerçekleştirilen çalışmada iş yerlerinin hijyen koşullarına uyup uymadığı ile iş yeri açma ruhsatları kontrol edildi.

        İşletmeler pişmiş dönerin üzerine çiğ et takılmaması konusunda uyarıldı.

        Benzer denetimlerin devam edeceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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