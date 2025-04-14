Kilis'te dönerciler denetlendi
Kilis'te döner satışı yapan işletmeler denetlendi.
Kilis'te döner satışı yapan işletmeler denetlendi.
Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince dönercilerde gerçekleştirilen çalışmada iş yerlerinin hijyen koşullarına uyup uymadığı ile iş yeri açma ruhsatları kontrol edildi.
İşletmeler pişmiş dönerin üzerine çiğ et takılmaması konusunda uyarıldı.
Benzer denetimlerin devam edeceği belirtildi.
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