Kilis'te Aile Akademisi faaliyetleri anlatıldı

Kilis'te Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Aile Akademisi'nde yapılan çalışmalar basın mensuplarına anlatıldı.

Kilis Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Ali Çelik, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı kapsamında müdürlük olarak yapılan çalışmalar hakkında gazetecilere sunum yaptı.

2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Çelik, "Oluşturduğumuz vizyon ve eylem planı dahilinde ailenin güçlendirilmesi ve korunması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aile Akademimizde 8 uzmanımızla birlikte hem bireysel hem de çift terapileri gerçekleştiriyoruz. Evlilik öncesi eğitimleri ile aile eğitim programlarını merkezimizde yürütüyoruz." dedi.

Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nden bahseden Çelik, "Bu projeye ilimizde 42 çiftimiz başvurdu ve başvuruları onaylandı. 32 çiftimizin eğitimlerini tamamladık. İnşallah krediden faydalandıktan sonra da bu çiftlerimizi takip etmeye ve eğitimlerini gerçekleştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.