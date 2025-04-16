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        Kilis'te Aile Akademisi faaliyetleri anlatıldı

        Kilis'te Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Aile Akademisi'nde yapılan çalışmalar basın mensuplarına anlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 12:55 Güncelleme: 16.04.2025 - 12:55
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        Kilis'te Aile Akademisi faaliyetleri anlatıldı
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        Kilis'te Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Aile Akademisi'nde yapılan çalışmalar basın mensuplarına anlatıldı.

        Kilis Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Ali Çelik, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı kapsamında müdürlük olarak yapılan çalışmalar hakkında gazetecilere sunum yaptı.

        2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Çelik, "Oluşturduğumuz vizyon ve eylem planı dahilinde ailenin güçlendirilmesi ve korunması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aile Akademimizde 8 uzmanımızla birlikte hem bireysel hem de çift terapileri gerçekleştiriyoruz. Evlilik öncesi eğitimleri ile aile eğitim programlarını merkezimizde yürütüyoruz." dedi.

        Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nden bahseden Çelik, "Bu projeye ilimizde 42 çiftimiz başvurdu ve başvuruları onaylandı. 32 çiftimizin eğitimlerini tamamladık. İnşallah krediden faydalandıktan sonra da bu çiftlerimizi takip etmeye ve eğitimlerini gerçekleştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

        Daha sonra merkez basın mensuplarına gezdirildi.

        Programa Kilis Vali Yardımcısı Murat Demirbilek, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Emre Çalğan ile ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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