Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te vatandaşlar Gazze'ye destek için yürüdü

        Kilis'te vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 23:01 Güncelleme: 18.04.2025 - 23:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te vatandaşlar Gazze'ye destek için yürüdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kilis'te vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

        Sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar "İnsanlık Dayanışması Yürüyüşü" etkinliği kapsamında, Doğan Güreş Paşa Bulvarı'nda bir araya geldi.

        Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile Ali Metin Dirimtekin Caddesi'ne yürüyen katılımcılar, Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi.

        Yürüyüşün ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

        Grup, İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un duasının ardından dağıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mehmet Öz ABD'de görevine başladı
        Mehmet Öz ABD'de görevine başladı
        Okan Buruk: Şampiyonluk ateşini yaktık!
        Okan Buruk: Şampiyonluk ateşini yaktık!
        Galatasaray sürprize izin vermedi!
        Galatasaray sürprize izin vermedi!
        Üniversiteler Donald Trump'a karşı birleşiyor
        Üniversiteler Donald Trump'a karşı birleşiyor
        Rıdvan Dilmen: Ağır-hafif sıklet maçı gibiydi
        Rıdvan Dilmen: Ağır-hafif sıklet maçı gibiydi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçılarımızı, sporcularımızı adeta linç ettiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçılarımızı, sporcularımızı adeta linç ettiler
        5 yaşındaki çocuklarını öldürdüler! Görgü tanığı iki kardeş
        5 yaşındaki çocuklarını öldürdüler! Görgü tanığı iki kardeş
        Tofaş-Stellantis anlaşmasına onay verildi
        Tofaş-Stellantis anlaşmasına onay verildi
        Tren raydan çıktı!
        Tren raydan çıktı!
        Saplantılı hayranından polis kurtardı
        Saplantılı hayranından polis kurtardı
        MEB, öğretmen alımı için kontenjan dağılımını açıkladı
        MEB, öğretmen alımı için kontenjan dağılımını açıkladı
        TFF'den yabancı kuralı açıklaması!
        TFF'den yabancı kuralı açıklaması!
        Rubio: Ciddi değillerse yolumuza bakacağız
        Rubio: Ciddi değillerse yolumuza bakacağız
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Yemek kartına markette limit geldi mi?
        Yemek kartına markette limit geldi mi?
        "Trump veya Mickey Mouse fark etmez"
        "Trump veya Mickey Mouse fark etmez"
        Trump ve Harvard arasında neden 'çatışma' var?
        Trump ve Harvard arasında neden 'çatışma' var?
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        "Artık paralı plaj yok"
        "Artık paralı plaj yok"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kilis'te "Evlilik Kredisi"ne başvuranların eğitimleri sürüyor
        Kilis'te "Evlilik Kredisi"ne başvuranların eğitimleri sürüyor
        Kilis'teki okullarda Gazze Haftası etkinlikleri düzenlendi
        Kilis'teki okullarda Gazze Haftası etkinlikleri düzenlendi
        İKA Yönetim Kurulu Kilis'te toplandı
        İKA Yönetim Kurulu Kilis'te toplandı
        Kilis'te Aile Akademisi faaliyetleri anlatıldı
        Kilis'te Aile Akademisi faaliyetleri anlatıldı
        Kilis'te kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı
        Kilis'te kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı
        Kilis'te büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı
        Kilis'te büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı