Kilis'te vatandaşlar Gazze'ye destek için yürüdü

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile Ali Metin Dirimtekin Caddesi'ne yürüyen katılımcılar, Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar "İnsanlık Dayanışması Yürüyüşü" etkinliği kapsamında, Doğan Güreş Paşa Bulvarı'nda bir araya geldi.

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