Kilis'te sebze fideleri toprakla buluştu

Kilis'te domates, patlıcan ve biber fidelerinin dikimine başlandı.

Çiftçiler, sabah erken saatlerde çalışmaya başlayarak fideleri toprakla buluşturdu.

Kilis Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Canarslan, AA muhabirine, sebze fidelerinin dikimine başlandığını söyledi.

Kilis'te merkezde yaklaşık 5 bin dönüm alanda sebze üretimi yapıldığını belirten Canarslan, "Domates, patlıcan ve biber fidelerinin dikimine başladık. Ekimin ardından çapalama ve sulama işlemlerinin ardından temmuz ayı içerisinde hasada başlıyoruz." dedi.

Çiftçiler olarak kurak bir dönem geçirdiklerini vurgulayan Canarslan, "Sebze üretiminde su çok önemli. Bu yıl Türkiye olarak kurak bir dönem yaşadık. Kuraklığı en aza indirmek ve tasarruf sağlamak için damlama sisteminden faydalandık. Bu sayede kuraklıktan daha az etkilendik ve sezondan umutluyuz." diye konuştu.

Canarslan, yetiştirdikleri ürünleri iç piyasanın yanı sıra çevre illere de gönderdiklerini kaydetti.