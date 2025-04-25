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        Türkiye'deki Suriyelilerin Kilis'ten ülkelerine dönüşü sürüyor

        İç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 15:00 Güncelleme: 25.04.2025 - 15:12
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        Türkiye'deki Suriyelilerin Kilis'ten ülkelerine dönüşü sürüyor
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        İç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

        Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Gönüllü Geri Gönderme Birimi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

        Ülkesine dönmek üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Abdulkadir Elabo (22), 11 yıl önce savaştan kaçarak ailesiyle Türkiye'ye sığındığını söyledi.

        Türkiye'ye teşekkür eden Elabo, "Suriye'de savaş bitti, ülkeme dönüyorum. Türkiye'den Allah razı olsun. Türk halkına teşekkür ediyorum." dedi.

        Mahmut Elbeyt (41) ise iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığındığını belirterek savaşın sona ermesinin ardından ülkesine döndüğü için mutlu olduğunu ifade etti.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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