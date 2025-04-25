Türkiye'deki Suriyelilerin Kilis'ten ülkelerine dönüşü sürüyor

Mahmut Elbeyt (41) ise iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığındığını belirterek savaşın sona ermesinin ardından ülkesine döndüğü için mutlu olduğunu ifade etti.

Türkiye'ye teşekkür eden Elabo, "Suriye'de savaş bitti, ülkeme dönüyorum. Türkiye'den Allah razı olsun. Türk halkına teşekkür ediyorum." dedi.

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