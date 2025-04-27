Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Araçta ve şahısların adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 pompalı av tüfeği, 86 tabanca fişeği, hassas terazi ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Elbeyli Kavşağında bir aracı durduran ekipler, F.Y. ile F.S'yi gözaltına aldı.

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