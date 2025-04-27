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        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 10:46 Güncelleme: 27.04.2025 - 11:03
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        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
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        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Elbeyli Kavşağında bir aracı durduran ekipler, F.Y. ile F.S'yi gözaltına aldı.

        Araçta ve şahısların adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 pompalı av tüfeği, 86 tabanca fişeği, hassas terazi ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan F.Y. tutuklandı, F.S ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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