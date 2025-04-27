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        Bağımlılıkla mücadele ederken Yeşilay atölyesinde sosyal beceriler de kazanıyorlar

        İBRAHİM ÖZCAN - Kilis'te Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), bağımlılıkla mücadele eden bireylerin rehabilitasyon süreçlerine psikososyal destek hizmetlerinin yanı sıra hobi atölyesindeki sanatsal faaliyetlerle de katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 13:10 Güncelleme: 27.04.2025 - 13:20
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        Bağımlılıkla mücadele ederken Yeşilay atölyesinde sosyal beceriler de kazanıyorlar
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        İBRAHİM ÖZCAN - Kilis'te Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), bağımlılıkla mücadele eden bireylerin rehabilitasyon süreçlerine psikososyal destek hizmetlerinin yanı sıra hobi atölyesindeki sanatsal faaliyetlerle de katkı sağlıyor.

        Kilis'te 2019 yılında kurulan YEDAM, bağımlılıkla mücadelede uzman psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekibiyle bireylere destek sunuyor.

        Alkol, tütün, madde, kumar ve internet gibi bağımlılıklarından kurtulmak isteyenlerin danışmanlık hizmeti aldığı merkezde oluşturulan atölyede, çeşitli sanatsal etkinlikler gerçekleştiriliyor.

        Halk Eğitimi Merkezi'nde görevli usta öğreticilerden alınan destekle, başvuran bireylerin ahşap boyama, ebru, resim, tasarım gibi sanatsal faaliyetlerle buluşması ve bağımlılıklarından uzaklaşmaları sağlanıyor.

        YEDAM'da görevli sosyal hizmet uzmanı Rabia Alioğlu, AA muhabirine, merkezde, alkol, madde, tütün, teknoloji, kumar gibi bağımlılıkları bulunanlara ücretsiz psikososyal destek hizmeti sağladıklarını söyledi.

        Merkeze 2019'dan bu yana 488 kişinin başvurduğunu ve çalışmalarını gizlilik esasıyla yürüttüklerini ifade eden Alioğlu, klinik psikolog, sosyal hizmet uzmanı, halkla ilişkiler sorumluları ve atölye çalışmasında destek aldıkları Halk Eğitimi Merkezinden gelen usta öğreticilerle güzel çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

        - Atölye faaliyetleri bağımlılık tedavisinde önemli rol oynuyor

        Tedavinin 3 ayaklı bir sehpaya benzediğine dikkati çeken Alioğlu, "Tedavinin bir ayağı tıbbi destek, bir ayağı psikolojik, bir ayağı da sosyal destektir. Tedavinin sosyal destek kısımlarından biri olan atölye faaliyetlerimiz bağımlılık tedavisinde çok önemli bir rol oynamaktadır." dedi.

        Atölye faaliyetlerindeki amacın bireyin risk ortamlarından uzaklaşması ve tekrar sosyal becerilerini kazanması olduğunu belirten Alioğlu, "Atölye faaliyetlerimiz kapsamında ahşap boyama, masa tenisi, ebru sanatı, resim gibi etkinliklerle danışanlarımızın hem zamanını değerlendirmek hem sosyal becerilerini arttırmak hem de sosyal uyum düzeylerinde kendilerine yetebilirliklerini sağlamak açısından destek sağlamaktayız." ifadesini kullandı.

        Danışanların yaptıkları bazı eserlerin YEDAM'de sergilendiğini belirten Alioğlu, şunları kaydetti:

        "Çok küçük yaşlardan itibaren meslek edindirme alanında desteklenmiş bireyler bağımlılık durumlarıyla birlikte bu mesleki becerilerinden uzaklaştıklarını fark ediyorlar. Atölyede yaptıkları bir maket yapımı bireylerde tekrar mesleki becerilerini kazandırma düşüncesi oluşturarak, mesleki yaşamlarına tekrar dönmeleri konusunda büyük bir motivasyon sağlıyor. Bu sayede hem bağımlılığın tedavisinde hem de bağımlılığın önlenmesinde bireylerin ilgi alanlarına göre zamanlarını değerlendiriyor olması bağımlılığın önlenmesinde kilit rol oynamaktadır."

        Alioğlu, gözlemci olarak katıldıkları etkinliklerde danışanlarla birlikte keyifli zaman geçirdiklerini sözlerine ekledi.

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        Galeri
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