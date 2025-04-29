Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 09:51 Güncelleme: 29.04.2025 - 09:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramada, 1 kilo 98 gram sentetik uyuşturucu, 66 sentetik hap ele geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski kaymakama 70 yıl hapis!
        Eski kaymakama 70 yıl hapis!
        Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi!
        Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        Yıkımın küllerinden doğan umut: Suriye
        Yıkımın küllerinden doğan umut: Suriye
        ABD'ye ait F-18 denize düştü
        ABD'ye ait F-18 denize düştü
        Doğal taş ve mermerde 'Trump' talebi
        Doğal taş ve mermerde 'Trump' talebi
        Deprem ışıklarının anlamı nedir?
        Deprem ışıklarının anlamı nedir?
        İspanya ve Portekiz'deki elektrik kesintisine dair neler biliniyor?
        İspanya ve Portekiz'deki elektrik kesintisine dair neler biliniyor?
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        Amazon ilk Kuiper internet uydularını fırlattı
        Amazon ilk Kuiper internet uydularını fırlattı
        Erkeklerde kirpik kesme trendi
        Erkeklerde kirpik kesme trendi
        "Hem ülkeyi hem de dünyayı yönetiyorum"
        "Hem ülkeyi hem de dünyayı yönetiyorum"
        Kanada'da Trump'a karşı Liberaller kazandı
        Kanada'da Trump'a karşı Liberaller kazandı
        Bu bölgelere uyarı! Sağanak, fırtına, toz taşınımı...
        Bu bölgelere uyarı! Sağanak, fırtına, toz taşınımı...
        Yunus Akgün'e Ada kancası!
        Yunus Akgün'e Ada kancası!
        Dava açıp uzaklaştırma kararı aldı
        Dava açıp uzaklaştırma kararı aldı
        “Bant” ifadesi
        “Bant” ifadesi
        X hesabı yeniden görünür hale geldi
        X hesabı yeniden görünür hale geldi
        'Borç açıklayan BJK görmeyeceksiniz'
        'Borç açıklayan BJK görmeyeceksiniz'
        Trabzonspor, Gençlik Ligi'nde 2. oldu!
        Trabzonspor, Gençlik Ligi'nde 2. oldu!

        Benzer Haberler

        Kilisli genç, baba mesleği kadayıf ustalığını bilimle taçlandırdı
        Kilisli genç, baba mesleği kadayıf ustalığını bilimle taçlandırdı
        Bağımlılıkla mücadele ederken Yeşilay atölyesinde sosyal beceriler de kaza...
        Bağımlılıkla mücadele ederken Yeşilay atölyesinde sosyal beceriler de kaza...
        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Türkiye'deki Suriyelilerin Kilis'ten ülkelerine dönüşü sürüyor
        Türkiye'deki Suriyelilerin Kilis'ten ülkelerine dönüşü sürüyor
        Kilis'te sebze fideleri toprakla buluştu
        Kilis'te sebze fideleri toprakla buluştu
        Kilis'te Sivil Topluma Rehberlik Çalıştayı başladı
        Kilis'te Sivil Topluma Rehberlik Çalıştayı başladı