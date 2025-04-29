Kilis'te terör örgütü PKK/PYD operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Kilis'te, silahlı terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kilis'te, silahlı terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/PYD'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Yapılan çalışmalar sonucunda, Suriye'de örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu E.H'nin Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kaldığı belirlendi.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve Kilis'e getirilen zanlı, mahkemece tutuklandı.
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