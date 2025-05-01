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        Kilis'te motosikletin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı

        Kilis'te devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 19:38 Güncelleme: 01.05.2025 - 19:50
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        Kilis'te motosikletin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı
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        Kilis'te devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        M.F.K. idaresindeki 79 AAK 149 plakalı motosiklet, Adnan Menderes Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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