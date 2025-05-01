Kilis'te motosikletin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı
Kilis'te devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Kilis'te devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
M.F.K. idaresindeki 79 AAK 149 plakalı motosiklet, Adnan Menderes Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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