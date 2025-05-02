Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Dezavantajlı mahalledeki sporcu kızların Floor Curling'de hedefi Türkiye şampiyonluğu

        İBRAHİM ÖZCAN - Kilis'te dezavantajlı mahalledeki okulda beden eğitimi öğretmeni tarafından kurulan kız Floor Curling takımı, Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda birinci olmak için yoğun şekilde çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 11:31 Güncelleme: 02.05.2025 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dezavantajlı mahalledeki sporcu kızların Floor Curling'de hedefi Türkiye şampiyonluğu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İBRAHİM ÖZCAN - Kilis'te dezavantajlı mahalledeki okulda beden eğitimi öğretmeni tarafından kurulan kız Floor Curling takımı, Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda birinci olmak için yoğun şekilde çalışıyor.

        Kilis Atatürk Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Erdem Çelik, 8 ay önce okul bünyesinde Floor Curling takımı kurmak için çalışma başlattı.

        6. sınıf öğrencilerinden kurduğu Yıldız Kızlar Takımı ile çalışmalara başlayan Çelik, 8 ay içerisinde öğrencilerinin yoğun çalışması ile başarılı sonuçlara ulaştı.

        Gaziantep'te 17-21 Nisan'da düzenlenen Yıldız Kızlar Floor Curling Bölge Şampiyonası'nda birinci olan takım, bu ay sonunda yapılacak Türkiye şampiyonasında birincilik elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Erdem Çelik, AA muhabirine, Floor Curling sporunun Kilis'te pek bilinmediğini, bu spor dalını kentte yaygınlaştırmak için mücadele ettiğini anlattı.

        - "Şampiyon olmayı çok istiyoruz"

        Öğrencilerinin bu spora karşı ilgili olduğunu ifade eden Çelik, aralarında milli ve Türkiye'nin en iyi takımlarında oynayacak sporcuların çıkacağına inandığını kaydetti.

        Denizli'de 26-29 Mayıs'ta düzenlenecek Okul Sporları Türkiye Floor Curling Şampiyonası'na sıkı bir şekilde hazırlandıklarını ifade eden Çelik, "Şampiyon olmayı çok istiyoruz ve bunun için çok çalışıyoruz. Öğrencilerime güveniyor ve inanıyorum." dedi.

        Takımın oyuncularından Tuana Ay, Türkiye şampiyonu olmak için sürekli antrenmanlar yaptıklarını belirterek, "Öğretmenim sayesinde bu sporla tanıştım. Daha sonra bu sporu çok sevdim. Akıl ve zeka gerektiren eğlenceli bir spor, severek oynuyorum. İlerde bu sporda gelişerek antrenör olmak istiyorum." dedi.

        Fatime Zehra Sellüm de, Floor Curling'in odaklanma gerektiren bir spor olduğunu, ilerde milli sporcu olmayı hedeflediğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pastasını yiyor, gazozunu içiyor sonra... Düğün sezonu açılıyor! Bu adama dikkat!
        Pastasını yiyor, gazozunu içiyor sonra... Düğün sezonu açılıyor! Bu adama dikkat!
        Dış ticaret verileri açıklandı
        Dış ticaret verileri açıklandı
        'Yapma' diyene sövdü! Kadını tekme tokat dövdü!
        'Yapma' diyene sövdü! Kadını tekme tokat dövdü!
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Nedensizce öldürülen gencin katili konuştu!
        Nedensizce öldürülen gencin katili konuştu!
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Oğlunun iş yerine gitti... Ölümle biten ziyaret!
        Oğlunun iş yerine gitti... Ölümle biten ziyaret!
        Piatek için Beşiktaş iddiası!
        Piatek için Beşiktaş iddiası!
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kayınvalidesini 18 kez bıçaklamıştı! Cinayette sır perdesi aralandı!
        Kayınvalidesini 18 kez bıçaklamıştı! Cinayette sır perdesi aralandı!
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Mahkumlardan yardım çağrısı
        Mahkumlardan yardım çağrısı
        Manchester United ve Tottenham avantajı kaptı!
        Manchester United ve Tottenham avantajı kaptı!
        Güne erken başlayanlar 10-0 öne geçiyor!
        Güne erken başlayanlar 10-0 öne geçiyor!
        19 bin sözleşmeli personel alınacak
        19 bin sözleşmeli personel alınacak
        16 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak ve fırtına
        16 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak ve fırtına
        Altın fiyatları düşüşte
        Altın fiyatları düşüşte
        İsrail, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurdu
        İsrail, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurdu

        Benzer Haberler

        Kilis'te motosikletin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı
        Kilis'te motosikletin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı
        Kilis Valisi Şahin'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
        Kilis Valisi Şahin'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
        Acı ölüm; otomobiliyle geri manevra yaparken hamile eşinin ölümüne neden ol...
        Acı ölüm; otomobiliyle geri manevra yaparken hamile eşinin ölümüne neden ol...
        Kilis'te eşinin otomobille geri manevra yaparken çarptığı kadın öldü
        Kilis'te eşinin otomobille geri manevra yaparken çarptığı kadın öldü
        Kilis'te, PKK şüphelisi tutuklandı
        Kilis'te, PKK şüphelisi tutuklandı
        Kilis'te terör örgütü PKK/PYD operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Kilis'te terör örgütü PKK/PYD operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı