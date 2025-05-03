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        Kilis'te "Aileyi korumak için ekrandaki çürümeye son ver" kampanyası başlatıldı

        Kilis'te "Aileyi korumak için ekrandaki çürümeye son ver" sloganıyla imza kampanyası başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 16:41 Güncelleme: 03.05.2025 - 16:45
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        Kilis'te "Aileyi korumak için ekrandaki çürümeye son ver" kampanyası başlatıldı
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        Kilis'te "Aileyi korumak için ekrandaki çürümeye son ver" sloganıyla imza kampanyası başlatıldı.

        Diyanet-Sen Kilis Şubesi tarafından başlatılan kampanya kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı.

        Diyanet-Sen Kilis Şube Başkanı Emin Gültekin, "2025 Aile Yılı" kapsamında 81 ilde eş zamanlı imza kampanyası başlatıldığını söyledi.

        Gültekin, şunları kaydetti:

        "Toplumumuzun en kıymetli hazinelerinden biri köklü ahlak anlayışımızdır. Ancak bazı medya yayınları bu değerlere zarar vermekte ve vicdanları yaralayan içerikleri normalleştirmektedir. Özellikle gündüz kuşağında yayınlanan bazı televizyon programları çocuk istismarı, aile içi şiddet ve çarpık ilişkileri kamuoyuna olağanmış gibi sunarak toplumsal yapımızı zedelemektedir. Bu tür yayınlar yalnızca bireyleri değil toplumun bütün dokusunu derinden etkilemektedir. Aile kurumu yıpranmakta, çocuklarımızın ve gençlerimizin masum dünyası telafisi güç biçimde kirlenmektedir. Herhangi bir fayda üretmeyen, toplumu olumsuz etkileyen yayınlara derhal son verilmelidir."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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