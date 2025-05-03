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        Kilis'te kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

        Kilis'in Elbeyli ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 16:52 Güncelleme: 03.05.2025 - 16:53
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        Kilis'te kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
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        Kilis'in Elbeyli ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.

        Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacurun köyü kırsalına operasyon düzenledi.

        Operasyonda, kaçak kazı yapan V.G, M.C.D, Ö.D, A.D ve E.K. kullandıkları malzemelerle suçüstü yakalandı.

        Kazı alanında 25 adet sikke ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, savcılıkta alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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