Kilis'te kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
Kilis'in Elbeyli ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.
Kilis'in Elbeyli ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacurun köyü kırsalına operasyon düzenledi.
Operasyonda, kaçak kazı yapan V.G, M.C.D, Ö.D, A.D ve E.K. kullandıkları malzemelerle suçüstü yakalandı.
Kazı alanında 25 adet sikke ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, savcılıkta alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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