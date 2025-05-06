Kilis'te uyuşturucu zanlısı tutuklandı
Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbari çalışmalar neticesinde Gülbaba köyünde bir motosikleti durdurdu.
Yapılan aramada motosiklette 3 kilogram sentetik uyuşturucu ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.K ve F.A.K jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan M.K tutuklandı, diğer zanlı ise savcılık işleminin ardından serbest bırakıldı.
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