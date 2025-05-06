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        Kilis'te uyuşturucu zanlısı tutuklandı

        Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 11:03 Güncelleme: 06.05.2025 - 11:03
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        Kilis'te uyuşturucu zanlısı tutuklandı
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        Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbari çalışmalar neticesinde Gülbaba köyünde bir motosikleti durdurdu.

        Yapılan aramada motosiklette 3 kilogram sentetik uyuşturucu ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.K ve F.A.K jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan M.K tutuklandı, diğer zanlı ise savcılık işleminin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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