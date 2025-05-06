Kilis'te uyuşturucu zanlısı tutuklandı

Zanlılardan M.K tutuklandı, diğer zanlı ise savcılık işleminin ardından serbest bırakıldı.

Yapılan aramada motosiklette 3 kilogram sentetik uyuşturucu ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

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