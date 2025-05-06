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        Yeşilay'ın desteğiyle uyuşturucu bağımlılığından kurtularak hayatında yeni sayfa açtı

        İBRAHİM ÖZCAN - Kilis'te yaşayan 33 yaşındaki M.Ş, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nden (YEDAM) aldığı destekle 10 yıllık uyuşturucu bağımlılığından kurtularak ailesiyle yeniden bağ kurmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 11:33 Güncelleme: 06.05.2025 - 11:44
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        Yeşilay'ın desteğiyle uyuşturucu bağımlılığından kurtularak hayatında yeni sayfa açtı
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        İBRAHİM ÖZCAN - Kilis'te yaşayan 33 yaşındaki M.Ş, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nden (YEDAM) aldığı destekle 10 yıllık uyuşturucu bağımlılığından kurtularak ailesiyle yeniden bağ kurmaya başladı.

        Genç yaşlarda uyuşturucuya başlayan M.Ş, ailesiyle bağlarını koparma noktasına geldi.

        Evli ve iki çocuk babası M.Ş, bağımlılığı nedeniyle ailesinden uzaklaştı, işini kaybetti ve yaşamını sürdüremez hale geldi.

        Bağımlılıktan kurtulma sürecine ailesinin desteğiyle başlayan M.Ş, önce Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi'nde (AMATEM) yatılı tedavi gördü, ardından Kilis YEDAM'a yönlendirildi.

        Uyuşturucu bağımlılığından kurtulan M.Ş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu bir süreçten geçtiğini, hayata artık daha mutlu baktığını söyledi.

        YEDAM'da uzman desteğiyle hayata yeniden tutunduğunu anlatan M.Ş, uyuşturucu kullandığı dönemde eşine ve çocuklarına iyi davranmadığını söyledi. M.Ş, "Asıl mutluluk kaynaklarımı hiçe saydım. Bu durum (uyuşturucu kullanımı), beni eşimden ve çocuklarımdan uzaklaştırdı. Bırakmak istedim ancak bunun tek başıma başarabileceğim bir şey olmadığını fark ettim. Ağabeyimle konuştum, durumu anlattım. Onlar beni anlayışla karşıladı. En yakın AMATEM'e başvurdum. Burada iki haftalık yatılı tedavinin ardından tedavinin olumlu etkilerini görmeye başladım." diye konuştu.

        - "YEDAM'a başvurmam hayatımın dönüm noktası oldu"

        M.Ş, tedavi sürecinde psikolojik, sosyal ve tıbbi desteğin bir arada yürütüldüğü sistemin kendisini yeniden hayata döndürdüğünü anlatarak, şöyle devam etti:

        "YEDAM'a başvurmam hayatımın dönüm noktası oldu. Başvurduğum anda hayatımda adeta çiçekler açtı. Uzmanların beni ilk karşılaması ve güler yüzlülüğü bana ikinci bir aile kazandırdı. Artık biliyorum ki yalnız değilim. Bağımlılığın ne olduğunu burada öğrendim. Uzmanlar, bağımlılığı üç ayaklı bir sehpaya benzettiler. Bir ayağının tıbbi destek, diğerinin psikolojik destek ve son ayağının da sosyal destek olduğunu söylediler. Hayatım boyunca buna, tıpkı şeker ve tansiyon gibi dikkat etmem gerektiğini anladım. Her hafta YEDAM'da uzmanlarla görüşmelere katıldım. Her gelişimde, kapıyı açan güvenlik görevlisinin sıcak tavrı ve güler yüzü beni mutlu etti."

        - "Toplumla iç içe yaşamaya başladım"

        YEDAM sayesinde bağımlılıktan kurtulduğunu ve merkezdeki atölyede sosyal beceriler kazandığını kaydeden M.Ş, "YEDAM'la adeta gerçek hayatla yeniden tanıştım. Burada tedaviye devam ederken bir yandan da ilaç kullanımımı düzenli bir şekilde devam ettirdim. Burada atölyede ilk defa tepsi boyadım, masa tenisi ve mangala oynadım. Boş zamanımı değerlendirdim ve bazı becerilerimi fark ettim. Artık toplumla iç içe yaşamaya başladım." diye konuştu.

        Kilis YEDAM'de görevli psikolog Özlem Yılıkoğlu ise bağımlılıkla mücadelede Yeşilay'ın önemli hizmetler sunduğunu söyledi.

        Vatandaşların 115 Danışma Hattı'ndan destek alabileceklerini hatırlatan Yılıkoğlu, "Psikoterapi destekleri ile kişinin bağımlılığın altında yatan nedenlerle başa çıkmasına yardımcı olurken, sosyal desteklerle de boş zaman planlaması, çevre düzenlemesi ve aile ilişkilerini yeniden kurmasına katkı sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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