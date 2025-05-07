Kilis'te araç park yeri nedeniyle çıkan kavgada baba-oğul silahla yaralandı
Kilis'te araç park yeri nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu yaralandı, şüpheli 2 kardeş yakalandı.
Kilis'te araç park yeri nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu yaralandı, şüpheli 2 kardeş yakalandı.
Akpınar Mahallesi'nde iki grup arasında araç park yeri nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada A.H.B. (53) ve oğlu M.Y.B. (24) silahla vurularak yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, gelen sağlık görevlilerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kavgayla karışan şüpheliler Serdar Ç. ve kardeşi Serkan Ç'yi gözaltına aldı.
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