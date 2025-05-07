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        Kilis'te araç park yeri nedeniyle çıkan kavgada baba-oğul silahla yaralandı

        Kilis'te araç park yeri nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu yaralandı, şüpheli 2 kardeş yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 21:55 Güncelleme: 07.05.2025 - 21:55
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        Kilis'te araç park yeri nedeniyle çıkan kavgada baba-oğul silahla yaralandı
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        Kilis'te araç park yeri nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu yaralandı, şüpheli 2 kardeş yakalandı.

        Akpınar Mahallesi'nde iki grup arasında araç park yeri nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada A.H.B. (53) ve oğlu M.Y.B. (24) silahla vurularak yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, gelen sağlık görevlilerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, kavgayla karışan şüpheliler Serdar Ç. ve kardeşi Serkan Ç'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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