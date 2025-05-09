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        Kilis'te jandarma boğulmalara karşı vatandaşları uyardı

        Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, baraj ve gölet kenarlarında vakit geçiren vatandaşları boğulma riskine karşı uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 09:13 Güncelleme: 09.05.2025 - 09:13
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        Kilis'te jandarma boğulmalara karşı vatandaşları uyardı
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        Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, baraj ve gölet kenarlarında vakit geçiren vatandaşları boğulma riskine karşı uyardı.

        Yaz aylarının yaklaşması nedeniyle meydana gelebilecek suda boğulma olaylarının önlenmesi, yaşanabilecek üzücü olayların önüne geçilebilmesi maksadıyla İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seve Barajı bölgesinde piknik yapan ve bölgede bulunan vatandaşlara suya girmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

        Ekipler vatandaşlarla birebir görüşerek boğulma riskine ilişkin uyarı içeren broşürler dağıttı.

        Denetimlere dronla da destek verildi.

        Bilgilendirme ve denetleme faaliyetlerinin yaz boyunca devam edileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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