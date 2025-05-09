Kilis'te jandarma boğulmalara karşı vatandaşları uyardı

Yaz aylarının yaklaşması nedeniyle meydana gelebilecek suda boğulma olaylarının önlenmesi, yaşanabilecek üzücü olayların önüne geçilebilmesi maksadıyla İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seve Barajı bölgesinde piknik yapan ve bölgede bulunan vatandaşlara suya girmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

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