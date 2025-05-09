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        Kilis'te "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi

        Kilis'te "Orman Benim" kampanyası kapsamında orman yangınlarının önlenmesi amacıyla çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 15:41 Güncelleme: 09.05.2025 - 16:04
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        Kilis'te "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi
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        Kilis'te "Orman Benim" kampanyası kapsamında orman yangınlarının önlenmesi amacıyla çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi.

        Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelinde başlatılan kampanya dahilinde Resul Osman Dağı'ndaki ormanlık alanda Kilis Vali Yardımcısı Murat Demirbilek, kurum müdürleri ve öğrenciler ormanlık alandaki çöpleri topladı.

        Etkinliğin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Vali Yardımcısı Demirbilek, "Ormanların korunması için bir farkındalık etkinliği ile bir aradayız. Ormanları korumamız için en önemli şey ormanlarımızı temiz tutmak. Bu anlamda tüm vatandaşlarımızın ormanlarımızı temiz tutmasını istiyorum." dedi.

        Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş ise etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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