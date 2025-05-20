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        Kilis'te "2. Uluslararası Mercidabık Kongresi" başladı

        Kilis'te 7 Aralık Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinin koordinatörlüğünde 11 üniversitenin katkılarıyla düzenlenen "2. Uluslararası Mercidabık Kongresi" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 17:11 Güncelleme: 20.05.2025 - 17:52
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        Kilis'te "2. Uluslararası Mercidabık Kongresi" başladı
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        Kilis'te 7 Aralık Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinin koordinatörlüğünde 11 üniversitenin katkılarıyla düzenlenen "2. Uluslararası Mercidabık Kongresi" başladı.

        Mercidabık Savaşı'nın yapıldığı Kilis'in Yavuzlu köyünde gerçekleştirilen kongrede konuşan Kilis Valisi Tahir Şahin, kongrenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Akademisyenlerle birlikte olmanın gururunu yaşadığını belirten Şahin, "2. Uluslararası Mercidabık Kongresi geçmişi yalnızca hatırlamak değil, aynı zamanda günümüzü daha iyi anlamak ve geleceğe sağlam adımlarla yürüyebilmek için ortak bir aklın ürünüdür." dedi.

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Mercidabık Zaferi'nin kazanıldığı topraklarda bu kongrenin yapılmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

        Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zekeriya Akman ise 509 yıl önce bu topraklarda parlak bir zafer kazanıldığını dile getirerek, "Mercidabık yalnızca bir savaşın ya da bir zaferin adı değildir. Mercidabık bir coğrafyanın hikayesini, bir bölgenin yönetim yapısını ve tarihsel seyrini derinden etkileyen bir dönüm noktasıdır." diye konuştu.

        Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın da üniversite olarak dünyanın 4 kıtasında 7 ülkede 13 fakülte ve yaklaşık 3 bin öğrenci ile dünyanın diğer ülkelerinde sağlık hizmeti sunduklarını ifade etti.

        Kongre, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman KIızıltoprak'ın "Yavuz'un stratejik sınırları ve 500 yıllık jeopolitik kodlar" konulu konferansıyla devam etti.

        Program, 7 Aralık Üniversitesi öğrencilerinin müzik dinletisiyle sona erdi.

        Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin katkılarıyla düzenlenen kongre 2 gün sürecek.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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