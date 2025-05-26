Kilis'te yol kenarında bulunan kartal yavruları koruma altına alındı
Kilis'te yol kenarında bulunan 4 kartal yavrusu, koruma altına alındı.
Kilis'te yol kenarında bulunan 4 kartal yavrusu, koruma altına alındı.
Resul Osman Mesire alanında yol kenarında 4 kartal yavrusunun gören bir vatandaş, durumu Kilis İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekiplerine bildirdi.
Jandarma ekiplerince teslim alınan yavrular, Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Kartal yavruları, uçmayı öğrendikten sonra doğaya bırakılacak.
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