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        Kilis'te yol kenarında bulunan kartal yavruları koruma altına alındı

        Kilis'te yol kenarında bulunan 4 kartal yavrusu, koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 10:23 Güncelleme: 26.05.2025 - 10:23
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        Kilis'te yol kenarında bulunan kartal yavruları koruma altına alındı
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        Kilis'te yol kenarında bulunan 4 kartal yavrusu, koruma altına alındı.

        Resul Osman Mesire alanında yol kenarında 4 kartal yavrusunun gören bir vatandaş, durumu Kilis İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekiplerine bildirdi.

        Jandarma ekiplerince teslim alınan yavrular, Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

        Kartal yavruları, uçmayı öğrendikten sonra doğaya bırakılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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