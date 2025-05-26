Kilis'te aranan 24 şüpheli yakalandı
Kilis'te farklı suçlardan aranan 24 şüpheli yakalandı.
Kilis'te farklı suçlardan aranan 24 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 24 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.