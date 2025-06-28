TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Kilis'te çiftçilerle buluştu

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kilis'te çiftçilerle bir araya geldi.

Kilis Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara'yı ziyaret eden Bayraktar, daha sonra Yavuzlu köyünde kuraklıktan etkilenen tarlalarda inceleme yaparak çiftçilerin sorunlarını dinledi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Bayraktar, kuraklık ve aşırı yağışların tarımsal üretime zarar verdiğini söyledi.

Geçtiğimiz aylarda yaşanan zirai don nedeniyle birçok ilde ürünlerin zarar gördüğünü dile getiren Bayraktar, Kilis'te 26 bin dekar alanda üretim yapan 2 bin 160 çiftçinin hem dondan hem de kuraklıktan etkilendiğini belirtti.

Yaşanan afet sonrasındaki zararların göz önünde bulundurularak çiftçilere destek sağlanması gerektiğine işaret eden Bayraktar, "Çiftçilerimiz bankalara, Tarım Kredi Kooperatiflerine borçlu. Çiftçilerimizin bu dönemde hasattan para kazanamayacakları için ödeme kabiliyetini kaybetmiş durumda. Dolayısıyla üreticilerimizin bu banka borçlarını ödeyebilmeleri mümkün değil. Bu borçlara muhakkak suretle faizsiz yapılandırma talep ediyoruz." diye konuştu.