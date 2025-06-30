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        Kilis'te hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Kilis'te motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 12:10 Güncelleme: 30.06.2025 - 12:11
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        Kilis'te hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Kilis'te motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Ü.K. yönetimindeki 31 MA 2645 plakalı hafif ticari araç, Çaylak Mahallesi Hasan Bey Hamamı Sokakta İ.B. idaresindekİ 27 AVS 214 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile yanındaki M.B, ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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