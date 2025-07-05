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        Türkiye'deki orman yangınlarının sona ermesi için Kilis'te camilerde dua edildi

        Ülkenin farklı bölgelerinde bir süredir devam eden orman yangınlarının sona ermesi için Kilis'teki camilerde dualar okundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 22:54 Güncelleme: 05.07.2025 - 22:54
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        Türkiye'deki orman yangınlarının sona ermesi için Kilis'te camilerde dua edildi
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        Ülkenin farklı bölgelerinde bir süredir devam eden orman yangınlarının sona ermesi için Kilis'teki camilerde dualar okundu.

        Hacı Mustafa Cümbüş Camisi'ne gelen vatandaşlar yatsı namazı sonrasında Türkiye'deki orman yangınlarının sona ermesi için dua etti.

        İl Müftü Yardımcısı Abdulhekim Öz, cami cemaatiyle birlikte ülkedeki orman yangınlarının sönmesi ve felaketten etkilenen tüm canlıların kurtuluşu için ellerini semaya kaldırdı.

        Öz, birlik içerisinde zorlu günleri birlikte aşmanın önemine vurgu yaparak, orman yangınlarını söndürmede görev alanlara başarı ve kolaylıklar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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