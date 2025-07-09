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        Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 firari hükümlü tutuklandı

        Kilis'te 1 ila 32 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 20 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 17:25 Güncelleme: 09.07.2025 - 17:25
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        Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 firari hükümlü tutuklandı
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        Kilis'te 1 ila 32 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 20 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik 1-30 Haziran'da çalışma yapıldı.

        129 şüphelinin yakalandığı uygulamalarda, 1 ila 32 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 20 hükümlü cezaevine teslim edildi.

        Diğer 109 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.

        Öte yandan kentte meydana gelen 9 hırsızlık olayında ise 12 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edilmiş, 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

        Aramalarda ele geçirilen 1 motosiklet ve 80 güvercin sahiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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