Kilis'te yeni kimlik kartı kullanımı yüzde 99'a ulaştı

Kilis'te eski nüfus cüzdanlarının değişimiyle yeni kimlik kartı kullanımı yüzde 99'a ulaştı.

Kilis Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ekipleri muhtarlık bürolarında kimlik değişimi yapıyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü Mustafa Ateş, AA muhabirine, kentte 124 bin 159 vatandaşın kimliğinin yenilendiğini yeni kimlik kartı kullanımının ise yüzde 99'a ulaştığını söyledi.

Kilis'te son 880 vatandaşın kimliğinin yenilenmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Ateş, "Vatandaşlarımızın bazen müdürlüğe gelmeleri uygun olmayabiliyor. Bu durumlarda bakanlığımızın sağlamış olduğu imkanlarla vatandaşlarımızın ayağına gidiyoruz." dedi.