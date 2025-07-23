Kilis'te jandarma Antep fıstığı hırsızlığına karşı karadan ve havadan denetim yapıyor

Komando ve asayiş timleri, yaklaşık 1 milyon 200 bin fıstık ağacının bulunduğu bölgelerde dron ile havadan denetim yapıyor.

Kilis'te jandarma ekipleri, hasat zamanı yaklaşan Antep fıstığında hırsızlık olaylarının yaşanmaması için karadan ve havadan denetim gerçekleştiriyor.

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