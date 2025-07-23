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        Kilis'te jandarma Antep fıstığı hırsızlığına karşı karadan ve havadan denetim yapıyor

        Kilis'te jandarma ekipleri, hasat zamanı yaklaşan Antep fıstığında hırsızlık olaylarının yaşanmaması için karadan ve havadan denetim gerçekleştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 11:16 Güncelleme: 23.07.2025 - 11:16
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        Kilis'te jandarma Antep fıstığı hırsızlığına karşı karadan ve havadan denetim yapıyor
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        Kilis'te jandarma ekipleri, hasat zamanı yaklaşan Antep fıstığında hırsızlık olaylarının yaşanmaması için karadan ve havadan denetim gerçekleştiriyor.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde 77 bin dekar alanda ekili Antep fıstığı bahçelerinde, yaklaşan hasat öncesi güvenlik tedbirlerini artırdı.

        Komando ve asayiş timleri, yaklaşık 1 milyon 200 bin fıstık ağacının bulunduğu bölgelerde dron ile havadan denetim yapıyor.

        Ekipler, ayrıca belirli bölgelerde oluşturdukları uygulama noktalarında kontrollerini sıklaştırarak olası hırsızlık olaylarının önüne geçmeye çalışıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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