Kilis'te jandarma Antep fıstığı hırsızlığına karşı karadan ve havadan denetim yapıyor
Kilis'te jandarma ekipleri, hasat zamanı yaklaşan Antep fıstığında hırsızlık olaylarının yaşanmaması için karadan ve havadan denetim gerçekleştiriyor.
Kilis'te jandarma ekipleri, hasat zamanı yaklaşan Antep fıstığında hırsızlık olaylarının yaşanmaması için karadan ve havadan denetim gerçekleştiriyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde 77 bin dekar alanda ekili Antep fıstığı bahçelerinde, yaklaşan hasat öncesi güvenlik tedbirlerini artırdı.
Komando ve asayiş timleri, yaklaşık 1 milyon 200 bin fıstık ağacının bulunduğu bölgelerde dron ile havadan denetim yapıyor.
Ekipler, ayrıca belirli bölgelerde oluşturdukları uygulama noktalarında kontrollerini sıklaştırarak olası hırsızlık olaylarının önüne geçmeye çalışıyor.
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