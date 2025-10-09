Kilis'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kilis'te refüje çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.
M.E. idaresindeki 19 ACK 454 plakalı otomobil, çevre yolunda refüje çarparak devrildi.
Yan dönerek duran otomobildeki sürücü ile A.B. ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
